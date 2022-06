Buono carburante da 200 euro: non sarà necessario fare richiesta

Un buono carburante da 200 euro una delle misure previste nella manovra “taglia prezzi” varata dal Governo Draghi. Tra le riduzioni di cui i cittadini potranno beneficiare, i tagli di 25 centesimi al litro sul prezzo della benzina fino ad aprile (taglio delle accise) e bollette calmierate per 5,2 milioni di italiani (in precedenza 4 milioni) per chi ha un reddito inferiore ai 12 mila euro annui.

Tra questi provvedimenti è stato previsto un buono carburante per il quale non sarà necessario fare richiesta, in quanto si tratta di un contributo destinato ai dipendenti di aziende private per i quali sarà l’azienda stessa a concedere il beneficio gratuitamente. Inoltre si tratta di un contributo non tassato e non sono previsti requisiti per ottenerlo. Le aziende in passato prevedevano già un bonus per i lavoratori sotto forma di buono spesa, carburante o buoni acquisto dal nome “fringe benefit” e dal valore di 258,23 euro, che ora viene aumentato fino ad arrivare a 516,46 euro.

Il Governo ha stanziato circa 4,4 miliardi di euro per contrastare il caro benzina ed utenze. Per le aziende è persino prevista una rateizzazione dei pagamenti relativi ai consumi di maggio e giugno per un massimo di 24 mesi.