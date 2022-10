Cagliari, crolla l’Aula Magna dell’Università

Crolla l’Aula Magna dell’Università di Cagliari: la magistratura apre un fascicolo a carico di ignoti

Solo poche ore prima quell’area era affollata di studenti. E’ solo un caso del destino dunque, se questa mattina possiamo non riportare i numeri di una strage: ieri sera, attorno alle 21.45, l’Aula Magna di Geologia dell’Università di Cagliari, oggi utilizzata per lezioni e laboratori della Facoltà di Lingue, è crollata. L’area è stata subito messa in sicurezza, mentre ora si valuta lo stato di salute degli altri ambienti dell’Ateneo, in questi mesi al centro di lavori di consolidamento.

Sul posto, immediatamente dopo il crollo annunciato da un fortissimo boato, sono giunti il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il rettore dell’Università Francesco Mola, che ha ratificato per oggi la sospensione delle lezioni. I Vigili del Fuoco, nel frattempo, si sono premurati di assicurarsi che sotto le macerie, completamente sbriciolati il soffitto, le pareti laterali e le facciate, non ci fosse nessuno. E per fortuna tutti gli studenti avevano già fatto ritorno a casa, quegli stessi studenti che oggi hanno paura, e annunciano manifestazioni per il diritto allo studio in sicurezza.

Sulla vicenda è intervenuta anche la magistratura: aperto un fascicolo penale che per il momento resta a carico di ignoti.