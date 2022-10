Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni non condurrà più il tg: “Scelta condivisa”

E’ stata definita una ‘scelta condivisa‘ quella di non condurre più Studio Aperto e TgCom24: Andrea Giambruno non sarà il volto dei tg Mediaset. Le ragioni sono da ricercare nella vittoria delle elezioni della compagna Giorgia Meloni. “E’ stata una scelta presa insieme all’azienda per una questione di reciproca opportunità. Nessuna imposizione né punizione”, racconta al Foglio chi in queste ore ha parlato con il giornalista.

L’allontanamento è avvenuto dopo le elezioni del 25 Settembre quando è stato chiamato dai vertici dell’azienda televisiva: nessuno scontro ma solo il dispiacere per Giambruno ‘innamorato del suo lavoro‘.

Laureato in Filosofia all’Università Cattolica di Milano, Giambruno ha mosso i primi passi come autore per Kalispera di Alfonso Signorini. Poi sono arrivati Mattino Cinque e Quinta Colonna. Proprio dietro le quinte della trasmissione condotta da Paolo Del Debbio avrebbe conosciuto Giorgia Meloni.

Da sempre riservato sulla sua vita privata, solo in un’occasione ha difeso pubblicamente la compagna dopo le offese rivolte da parte del prof. Guzzini, docente dell’Università di Siena: “Sono molto fiero di quello che ha fatto nella sua vita. Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci sono altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate in altri termini. Mi permetto solo di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze. Io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita”.