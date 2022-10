Luca Marinelli interpreterà Mussolini in ‘M. Il figlio del secolo’

Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini nella nuova serie Sky Original. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere del Duce Benito Mussolini.

Otto le puntate che mostreranno anche il lato più privato di Mussolini, delle relazioni personali e amorose come quella con la moglie Rachele e l’amante Margherita Sarfatti. “M narra, per la prima volta dall’interno, l‘avvento della dittatura fascista e il potere sinistro del dittatore, Benito Mussolini – ha spiegato Antonio Scurati – Un tema di tragica attualità. Sono felice che una serie prolunghi il progetto letterario. Abbiamo bisogno di narrazioni capaci di risvegliare la passione della libertà. La lotta tra democrazia e dittature non è finita“.

La serie è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé.

“Per un grande progetto come ‘M.’ non potevamo che pensare a un talento autentico ed eclettico come Luca Marinelli, perfetto per un ruolo tanto complesso qual è quello di Mussolini. Un attore come pochi ce ne sono in Italia e nel mondo, che corteggiavamo da tempo e che siamo entusiasti di avere finalmente a bordo di questa nuova produzione Sky Studios, che si delinea ancora più, ora, nella sua unicità“, ha dichiarato Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l’Italia e la Germania.