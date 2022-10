Girare il mondo ed essere retribuiti? Da oggi si può grazie a Deel

Grazie all’azienda neozelandese Deel conciliare l’amore per l’esplorazione e la passione per la macchina da presa non sarà più un’utopia!

L’azienda Deel ha realizzato uno dei sogni più ambiti dalle nuove generazioni: ammirare la natura incontaminata neozelandese e australiana ed essere retribuiti, in cambio di contenuti per i social media. Tutte le spese di viaggio saranno a carico di Deel, la quale provvederà a elargire al fortunato candidato un rimborso spese di ben 2.800 euro mensili.

Solo un’élite di candidati sarà selezionata e potrà prender parte a questo progetto. Ogni candidato dovrà, infatti, essere in possesso di un passaporto e di una patente di guida validi e avere un’elevata dimestichezza con la lingua inglese (in particolare scritta); inoltre è richiesta una buona conoscenza delle modalità di creazione di contenuti multimediali e una grande familiarità, di almeno tre anni, con le principali piattaforme digitali, quali Facebook e Instagram. Infine, è indispensabile che l’aspirante travel influencer sia in grado di programmare meetings online, al fine di creare un canale comunicativo autentico e trasparente con il pubblico e le aziende a cui si rivolgerà.

Si tratta di un’ottima occasione da cogliere per tutti coloro che desiderano viaggiare e documentare spostamenti ed esperienze, grazie all’ausilio di strumenti digitali forniti dall’azienda. Tale iniziativa consente, dunque, di lavorare ovunque si desideri, lasciandosi ispirare da paesaggi mozzafiato e da multietniche realtà.