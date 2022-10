Anticipazioni Amici 2022: ecco cosa accadrà durante la sesta puntata

L’attesa è finita! Domenica 23 ottobre alle 14.00 circa su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata di Amici 22. Scopriamo, insieme, quali sono le Anticipazioni di Amici 2022 e quali sono gli spoiler che bisogna assolutamente conoscere.

Anticipazioni Amici 2022: gli ospiti della sesta puntata

Ecco, di seguito, gli ospiti della sesta puntata di Amici 22:

Alex per presentare Mano ferma, il suo nuovo singolo

Coma-Cose che hanno cantato Chiamami , loro nuovo singolo

, loro nuovo singolo Nek

Eleonora Abbagnato

Anticipazioni Amici 2022, gara di cover: ecco i voti

Il cantante Nek ha valutato la gara di canto ed ha assegnato i seguenti voti:

Aaron 8. Il ragazzo ha cantato Can’t take my eyes of you

Niveo 8-

Piccolo G 8 – – Ha cantato: Senza una donna di Zucchero

Tommy e Wax 7,5. Quest’ultimo ha cantato Per sentirmi vivo

Ndg 6,5

Gara inediti: vince Piccolo G

Nuova gara inediti tra i cantanti. A contendersi la possibilità di lavorare con un produttore sono:

Cricca

Piccolo G

Niveo.

Viene scelto Piccolo G.

Gara ballo: ecco i voti

Ecco, invece, quali sono i voti assegnati da Eleonora Abbagnato:

Maddalena- Samuel- Ramon: 8

Claudia – Gianmarco: 7

Samu – Ludovica: 6

Mattia – Asia: 5

Gli ultimi in classifica, quindi, sono Mattia e Asia. Per Asia sarà il pubblico, ancora una volta, a decidere. Raimondo Todaro, invece, ha confermato la maglia a Mattia.

Anticipazioni Amici 2022: gara improvvisazione sul sex appeal

Hanno gareggiato:

Gianmarco

Ramon

Mattia

I tre ballerini, secondo il regolamento previsto per la gara, dovevano sedurre una persona. Gianmarco ha ballato per Megan, Ramon per la Celentano e Mattia per Maddalena. Inoltre, pare che tra la biondissima ballerina di Amici e Mattia ci sia del tenero. Pare che i due, infatti, si siano baciati nella casetta di Amici e durante il ballo e…non per scena!

Alla fine il giudice Sebastian ha scelto Mattia.

I compiti degli allievi: scopriamo, insieme, come sono andati

Federica ha cantato una canzone per volere di Rudy Zerbi ed ha ricevuto moltissimi complimenti ed applausi!

ha cantato una canzone per volere di Rudy Zerbi ed ha ricevuto moltissimi complimenti ed applausi! Megan ha ballato con Mattia per volere della Celentano. Durante la coreografia, eseguita perfettamente, c’è stato un bacio di scena.

Cricca ha cantato La costruzione di un amore per volere di Lorella Cuccarini ed ha superato brillantemente il compito.

In studio, per la gioia di Lorella Cuccarini, entra il suo ingresso Alex, il quale annuncerà e confermerà l’uscita del suo nuovo album dal titolo “Mano Ferma”.

Ecco la lista degli allievi e dei relativi insegnanti

Ballerini Amici 2022

Maddy, Emanuel Lo

Emanuel Lo Ludovica, Emanuel Lo

Emanuel Lo Ramon, Alessandra Celentano

Alessandra Celentano Rita, Alessandra Celentano

Alessandra Celentano Gianmarco, Alessandra Celentano

Alessandra Celentano Megan, Todaro

Todaro Samuele, Emanuel Lo

Emanuel Lo Mattia Zenzola, Todaro

Todaro Asia, Todaro

Todaro Samuel, Emanuel

Cantanti Amici 2022