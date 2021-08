Volare divertendosi: come intrattenersi durante il viaggio

Il viaggio è una delle esperienze più belle che si possano fare, ma lo spostamento da una destinazione all’altra può anche essere terribilmente noioso

Questo articolo ha lo scopo di suggerire una serie di consigli su come intrattenersi durante il nostro viaggio.

Porta un buon libro

Un ottimo modo per intrattenersi mentre si viaggia è portare con sé un libro. La lettura è un modo meraviglioso per astrarsi dal mondo esterno e immergersi in un’eccitante avventura o in un interessante viaggio, il che significa che potrebbero essere la fuga perfetta durante voli lunghi e noiosi, viaggi in treno o anche in auto. Non solo: leggere fa anche molto bene alla mente e alla salute mentale, il che significa che mentre sfuggi alla monotonia del viaggio, puoi tenere allenata la tua mente .

Gioca a un videogioco

Un’altra alternativa per sfuggire all’ambiente circostante durante il viaggio è quello di portare con sé un buon videogioco. Che tu stia catturando Pokémon sul tuo switch, giocando alle slot di vogliadivincere.it, o costruendo fortezze in Minecraft sul tuo tablet, giocare a un videogioco può essere un modo brillante per sfuggire alla noia e far scorrere velocemente le ore di viaggio. L’invenzione di giochi per mobile di qualità sempre più alta non fa che rendere questo tipo di passatempo sempre più coinvolgente, il che è un altro grande vantaggio.

Parla con i tuoi amici

Se preferisci il rapporto umano, un ottimo modo per passare il tempo e avere risorse durante il viaggio è chiacchierare con il tuo compagno di viaggio. È sempre più divertente viaggiare in compagnia, soprattutto quando ci si trova a corto di cose divertiti da fare e bisogna intrattenersi a vicenda. Fortunatamente, ci sono moltissimi di “giochi parlanti” a cui si può giocare per passare il tempo, da “Il mio occhio vede” a “Obbligo o verità”, il che significa che tu e il tuo amico potete divertirvi bene mentre viaggiate.

Gioca a solitario

Quando si viaggia da soli, portare con sé un mazzo di carte è un ottimo modo per non annoiarsi troppo. Ci sono molti modi per intrattenersi con le carte, e uno dei migliori è quello di giocare al solitario. Il solitario è un gioco molto coinvolgente e si può ripetere quante volte si vuole, il che significa che si può continuare a ogni volta che si ha bisogno di passare il tempo mentre si viaggia.

Fai uno schizzo nel tuo taccuino

Un modo meraviglioso per intrattenersi e affinare i propri talenti artistici è quello di portare un taccuino durante i vostri viaggi in modo da poter fare degli schizzi mentre viaggiate. Che stiate disegnando i vostri compagni di viaggio, altri concetti o schizzi all’impronta, questa attività vi aiuterà sicuramente a migliorare le vostre abilità.

Scrivi un Limerick o un Haiku

Mantenere attiva la creatività trasforma il tempo di viaggio in una fantastica opportunità per affinare la propria capacità di scrittura. Scrivere il proprio Haiku o Limerick è un ottimo modo per impegnarsi con la scrittura a livello tecnico e può tenerti impegnato per ore, se decidi di creare qualcosa di abbastanza interessante. Davvero, però, qualsiasi tipo di pratica di scrittura può essere un ottimo modo per passare il tempo e uno sbocco creativo molto efficace.

Guarda un film sul tuo tablet

La maggior parte dei servizi di streaming vi permetterà di scaricare i film sui vostri dispositivi in modo da poterli guardare offline mentre viaggiate. Questo significa che se si mette in valigia un grande tablet con un buon film scaricato, si può fare una maratona di film in viaggio, modo senz’altro molto piacevole per passare il tempo.