Cagliari-Juventus: le probabili formazioni del match

Il Cagliari di Mazzarri ospita la Juventus dell’ex Massimiliano Allegri nella 32esima giornata di Serie A. I sardi sono quartultimi in classifica con 25 punti e in piena lotta salvezza. I bianconeri, invece, occupano il quarto posto a quota 59 ed in corsa per la qualificazione alla Champions League.

QUI CAGLIARI Mazzarri dovrà fare a meno dello squalificato Grassi e degli infortunati Nandez, Ceppitelli e Strootman, ma recupera Marin e Pavoletti. Davanti a Cragno ci saranno Carboni, Altare e Lovato. A centrocampo a sinistra dovrebbe giocare Lykogiannis, con Bellanova riportato a destra e Dalbert spostato nel mezzo insieme a Marin e Deiola. In attacco Keita o Pavoletti con Joao Pedro.

QUI JUVENTUS Allegri non avrà De Sciglio e Morata out per squalifica, oltre a Locatelli, McKennie, Chiesa, Aké e Kaio Jorge fermi per infortunio. Fra i pali ci sarà Szczesny, protetto da Danilo, De Ligt, Chiellini e Luca Pellegrini. A centrocampo partiranno titolari Zakaria e Arthur per affiancare Rabiot. Il reparto offensivo sarà affidato invece al tridente composto da Cuadrado e Dybala ai lati di Vlahovic.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Dybala.