Alla “Sardegna Arena”, Cagliari-Lazio calerà il sipario sulla sedicesima giornata di Serie A: le probabili formazioni del match

Sognare la Champions e anche qualcosa in più: Cagliari-Lazio scenderanno in campo nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A.

I sardi vogliono confermarsi come rivelazione del campionato e puntano a fare il colpo grosso, per rimanere in scia proprio della Lazio e agganciare la Roma, distanziando anche le altre concorrenti (Atalanta in primis, sconfitta ieri a Bologna).

I biancocelesti, dopo il 3-1 alla Juve, vogliono pensare in grande: in caso di vittoria alla Sardegna Arena andrebbero a -3 dai bianconeri e dall’Inter, appaiate in testa al campionato a 39 punti. Lecito sognare per Inzaghi e soci, reduci da 7 vittorie consecutive ed in grande spolvero.

Il fischio del match è previsto alle ore 20.45

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio