Cagliari-Roma, le probabili formazioni del match della Sardegna Arena

Alla “Sardegna Arena” Cagliari-Roma si sfidano nella gara valida per il 33° turno della Serie A. Le probabili formazioni del match

Alle ore 18:00 Cagliari-Roma si sfidano nel match valido per il 33° turno della Serie A. Nella scorsa giornata i sardi hanno ottenuto tre punti importantissimi nella lotta salvezza ad Udine, i giallorossi invece hanno pareggiato con l’Atalanta. In classifica il Cagliari è 18° con 28 punti, la Roma settima con 55.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 18:00, e verra trasmesso su Sky.

Le probabili formazioni

QUI CAGLIARI- Fuori per squalifica il grande ex Nainggolan, al suo posto probabile l’avanzamento di Nandez con Zappa sulla fascia. Assente anche Pereiro per Covid, e Cragno, al suo posto Vicario, mentre in difesa rientra Rugani. In avanti la coppia Pavoletti-Joao Pedro.

QUI ROMA- Fonseca ritrova Smalling e Kumbulla, ma perde Ibanez per squalifica. Il tecnico opta per un mini-turnover in vista della gara di Manchester. In difesa potrebbe trovare spazio Fazio, a centrocampo riposo per Veretout, che verrà sostituito dal rientrante Diawara. In avanti rientra El Shaarawy, che giocherà insieme a Carles Perez dietro a Mayoral.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Duncan, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Fonseca.