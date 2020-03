Cagliari-Roma, le probabili formazioni del match del 26° turno

4-2-3-1

P Pau Lopez D Bruno Peres D Fazio D Smalling D Kolarov C Cristante C Veretout C Under C Carles Perez A Kalinic A Dzeko

All. Fonseca

Panchina: Fuzato, Ibanez, Santon, Cetin, Spinazzola, Juan Jesus, Perotti, Villar, Kluivert, Mkhitaryan

Indisponibili: Zaniolo, Mirante, Pastore, Zappacosta, Lo. Pellegrini, Diawara

Squalificati: Mancini

QUI ROMA- In difesa Fazio prende il posto dello squalificato Mancini, Bruno Peres fa rifiatare Spinazzola. A centrocampo allarme rientrato per Veretout, in avanti riposo per Mkhitaryan, sulla trequarti occasione per Kalinic, con Under, Carles Perez e Dzeko a completare l’attacco.