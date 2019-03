Il Bayern Monaco hanno annunciato l’acquisto del terzino francese Lucas Hernandez dall’Atletico Madrid; è l’acquisto più costoso della storia della Bundesliga

Dopo la prematura uscita in Champions League, e con l’addio a fine stagione di alcuni senatori, tra cui Robben e Ribery, il Bayern Monaco ha deciso di spendere sul mercato come mai prima d’ora. In queste ore il club bavarese ha ufficializzato l’acquisto del terzino sinistro francese Lucas Hernandez.

Il giocatore arriva dall’Atletico Madrid per 80 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria, ed ha firmato un contratto di 5 anni. Il francese si sottoporrà subito ad un intervento al ginocchio per essere pronto per l’inizio della stagione. E’ l’acquisto più costoso della storia della Bundesliga.

In questo modo, i bavaresi, si sono assicurati due terzini campioni del mondo, visto che a gennaio avevano già preso Pavard dallo Stoccarda per 45 milioni. Come nel caso del suo connazionale, anche il terzino destro arriverà a luglio.