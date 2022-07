Calciomercato Lazio, tanti acquisti intelligenti e green

I biancocelesti sono famosi per aver sempre svolto sessioni di calciomercato in sordina. Non hanno mai davvero fatto colpi roboanti nell’era Lotito, e hanno sempre preferito arricchire la propria rosa di alcuni giovani conosciuti ai pochi da valorizzare. Alcuni esempi possono essere benissimo Luis Alberto, Sergej Milinkovic-Savic o anche l’ex Stefan De Vrij. Tutti giocatori cresciuti esponenzialmente alla Lazio e diventati grandi a Roma.

Finita ormai quest’ultima stagione di Serie A, era chiaro che i biancocelesti sarebbero dovuti intervenire in modo concreto viste le numerose uscite. Tanti giocatori capitolini infatti hanno terminato il loro contratto, e hanno salutato Formello diretti in altri lidi. Difesa e centrocampo sono stati i ruoli più colpiti da questa migrazione. Per questo motivo, Lotito è intervenuto pesantemente sul calciomercato della Lazio, sorprendendo in positivo i propri tifosi.

Linea verde vincente

Anche questa volta la Lazio ha comprato giocatori davvero molto giovani, ma con la differenza di essere quasi tutti già affermati sia in Serie A, o addirittura in Europa. Il doppio acquisto in casa Hellas Verona è un chiaro esempio di programmazione verso il futuro. Cancellieri e Casale (20 e 24 anni) sono due giocatori che si sono messi in luce nell’ultimo campionato con gli scaligeri, ed entrambi adesso sono a Formello sotto le direttive di Sarri. Casale sicuramente sarà già prescelto come titolare nella nuova Lazio che si sta formando, mentre Casale avrà modo di crescere alle spalle di Ciro Immobile.

Per il centrocampo, a ricoprire il posto vacante lasciato da Lucas Leiva, è stato preso un altro brasiliano, con molte meno stagioni alle spalle, ed in rampa di lancio. Stiamo parlando di Marcos Antonio, centrocampista 22enne prelevato dallo Shakhtar Donetsk. Il brasiliano sarà il prossimo valore aggiunto biancoceleste, e la speranza di Lotito è quella di valorizzare un nuovo gioiello preso all’estero. Come lui, la stessa speranza è rivolta anche a Luis Maximiano, portiere ex Granada preso in questo calciomercato della Lazio. Il 23enne spagnolo è pronto a sostituire Pepe Reina, partito per la Spagna già qualche settimana fa.

Il grande colpo per ora resta quello di Alessandro Romagnoli, preso a parametro zero. L’ex capitano del Milan ha accettato la corte della sua squadra del cuore e finalmente potrà vestire i tanto amati colori biancocelesti. Per il difensore rappresenta l’occasione della svolta, a 27anni nel pieno della sua maturità calcistica. La Lazio ha deciso di affidare a lui la leadership della propria difesa, e sicuramente un giocatore esperto come Romagnoli sarà un valore aggiunto per Sarri.