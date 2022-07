Oroscopo di Paolo Fox Domenica 17 Luglio 2022: Vergine nervoso

Ariete Domani si preannuncia un’altra giornata tranquilla in cui potrete concedervi una pausa rigenerante dalla vostra vita di tutti i giorni. Cercate di non riversare tensioni in amore o famiglia.

Toro Domani sarà un’ottima conclusione di una settimana alquanto altalenante. Nelle prossime ore potrete vivere dei momenti piacevoli, fare programmi divertenti, ora che vi è tornata la voglia di fare, sperimentare. Se negli ultimi tempi qualcuno ha tentato di mettervi in cattiva luce, voi ignoratelo. Il suo comportamento è dettato solo da invidia nei vostri confronti.

Gemelli Domani dovrete fare ancora molta attenzione, specialmente in amore. La Luna in aspetto contrario potrebbe suscitarvi un po’ di noia. Cercate di non contrastarla assumendo un atteggiamento troppo ostentato. Non strafate! Meglio evitare comportamenti spocchiosi e restare con i pedi ben saldi a terra.

Cancro Domani sarà un’altra splendida giornata che incoraggerà il risveglio dei sentimenti. State cominciando ad avvertire la presenza imminente di Venere. Fra poche ore approderà nel vostro segno e darà un nuovo slancio alla vita sentimentale. Anche chi è rimasto solo a lungo potrebbe sentire un desiderio rinnovato di rimettersi in gioco, fare incontri interessanti.

Leone Domani finalmente tutte le tensioni passate saranno superate e potrete godervi una domenica d’estate piacevole. Chissà che qualcuno non riesca perfino a fare pace con una persona! E’ tempo di pensare di più all’amore in vista del mese di Agosto, quando accoglierete Venere nel vostro cielo e tutto cambierà.

Vergine Domani sarà un’altra giornata da affrontare con le pinze. Luna opposta potrebbe rendervi nervosi, ansiosi o troppo polemici. Cercate di usare molta cautela o finirete con il discutere animatamente in famiglia! Meglio evitare ogni provocazione. Da lunedì il morale tornerà altro, fino ad allora al bando tutti i pensieri negativi e le preoccupazioni inutili.

Bilancia Domani sarà una giornata da sfruttare al massimo per chiarire in amore. Da lunedì, purtroppo, Venere traslocherà in un punto del cielo contrario. Meglio non arrivarci con qualche conto in sospeso, con dei malintesi non chiariti. Approfittate delle prossime ore per dire tranquillamente all’altro cosa vi ha ferito o deluso.

Scorpione Domani avrete ancora una magnifica Luna dalla vostra parte e fra poche ore Venere sarà di nuovo vostra amica. Queste giornate promettono bene per l’amore. Anche chi è single dovrebbe approfittarne e cominciare a guardarsi attorno. Saranno giornate interessanti anche per fare scelte coraggiose e decisive.

Sagittario Domani la Luna sarà ancora dissonante. Vi converrà fare particolare attenzione, perché il rischio di sbottare e discutere con qualcuno, anche solo per noia, sarà altissimo. Servirà prudenza doppia ai rapporti di coppia traballanti. Lunedì Venere raggiungerà un punto del cielo migliore e darà manforte a tutte le coppie.

Capricorno Domani sarà un’altra giornata molto bella per quel che riguarda l’amore, gli affetti e le amicizie. Sul fronte lavorativo non tutto è superato. Qualche progetto potrebbe essere in stallo oppure siete voi a dover cambiare qualcosa nel modo di affrontare le cose. Nel 2023 i vostri sforzi saranno ripagati.

Acquario Domani avrete una voglia incontenibile di fare qualcosa di folle e divertente, prendere il primo volo a disposizione e andare chissà dove. L’ideale sarebbe avere al vostro fianco qualcuno pazzo come voi. Fate solo attenzione a non avere troppo la testa fra le nuvole, perché quel Marte dissonante potrebbe distrarvi un po’ troppo.