Calciomercato Milan, rinnovo Leao in stallo: il giocatore vuole abbassare la clausola

Un rinnovo che sembrava in dirittura d’arrivo, ma ora nuovamente fermo al palo: dopo la disfatta in Supercoppa italiana torna d’attualità l’affaire Leao. La dirigenza rossonera, guidata da Maldini e Massara, sta lavorando alacremente per chiudere le trattative sul nuovo contratto dell’asso portoghese.

Continuano, però, le difficoltà nel rispondere alle richieste di un giocatore che, tuttavia, sembrerebbe convinto dal progetto rossonero. Tra i maggiori dubbi sorti nel corso delle trattative compaiono il contenzioso da 16,5 milione che Rafael Leao dovrà risarcire allo Sporting Lisbona, e il valore della clausola rescissoria fino a questo momento fissata a 150 milioni.

Secondo quanto raccolto da TMW, sembrerebbe che lo stesso giocatore stia spingendo per abbassare il valore della stesso a 80 milioni. Una cifra più alla portata e idonea a concedere bonus personali all’esterno rossonero in caso di firma con una nuova squadra.