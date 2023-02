Calciomercato Milan, salta il trasferimento di Bakayoko all’Adana

Anche l’ultimo tentativo dell’Adana Demirspor non è andato a buon fine: Bakayoko rimarrà al Milan fino al termine della stagione. Sembrava tutto fatto per il passaggio del centrocampista francese al club turco guidato da Vincenzo Montella, quando improvvisamente la trattativa è stata interrotta per motivi non precisati.

Il club rossonero, tuttavia, ha precisato come la trattativa si sia svolta nella massima professionalità e in clima di serenità tra le parti. Dopo un gennaio da telenovela sembra dunque che il destino di Bakayoko sia ancora al Milan, seppur ai margini del progetto rossonero. Il centrocampista, infatti, è già da settembre al di fuori del progetto tecnico di Stefano Pioli.

Con ogni probabilità non ci sarà spazio per lui anche nel prosieguo della stagione.