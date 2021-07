Neanche il tempo di finire che è già tempo di ripartire. Il calendario scolastico per il 2021/22 è già stato delineato, e le regioni stanno già cominciando ad anticipare le date che saranno in esso. Bolzano precede tutti e partirà il 6 settembre. Una settimana dopo, cioè lunedì 13 settembre, sarà la volta di Milano e Roma, mentre mercoledì 15 di Napoli. Ultime Puglia e Calabria, che partiranno ufficialmente lunedì 20 settembre.

Anche le chiusure, come di consueto, avverranno in ordine sparso. Comunque, esse saranno comprese tutte fra l‘8 e il 16 giugno, quando le scuole cesseranno le loro attività per la pausa estiva. Come scrive il Corriere, per le vacanze di Natale si andrà da giovedì 23 dicembre a giovedì 6 gennaio. Così è indicato, per esempio, nei calendari regionali della Lombardia e del Lazio. Ma molte regioni, dal Veneto al Piemonte alla Puglia, hanno già anticipato che si tornerà in classe direttamente lunedì 10 gennaio. Le vacanze di Pasqua, invece, andranno da giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile.

La festa di Ognissanti (1° novembre) cade di lunedì. Lo stesso vale per la festa della Liberazione: il 25 aprile 2022 è un lunedì. Il primo maggio 2022 cadrà di domenica, quindi nessun giorno di vacanza per la Festa dei lavoratori. Tra tutte le aperture e le chiusure di cui è già stato deciso il calendario scolastico, spicca sicuramente il Veneto. L’inizio sarà infatti scaglionato. Lunedì 13 settembre tornano in classe i bimbi delle scuole dell’Infanzia, delle elementari e delle medie, mentre i ragazzi delle superiori rientreranno giovedì 16.