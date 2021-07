Tanti i rumors sulla presenta relazione tra Tom Holland e Zendaya che ora trovano conferma. I due sono stati sorpresi in un tenero bacio

I fan possono iniziare a sognare e non solo fantasticare. Ormai è confermata la relazione tra Tom Holland e Zendaya, pizzicati mentre si scambiavano un tenero bacio in auto. I fan speravano da tempo che il loro amore cinematografico diventasse realtà, tanto da averli già ribattezzati “Tomdaya”.

In tempi recenti Tom Holland e Zendaya erano stati pizzicati dai fotografi a Los Angeles, nei pressi dell’abitazione che secondo Page Six dovrebbe appartenere alla madre dell’attrice. Secondo le voci dunque le cose tra i due si sarebbero già fatte piuttosto serie, con tanto di presentazioni in famiglia. “Sono stati molto attenti a tenere la loro relazione privata e lontana dagli occhi del pubblico” ma nulla hanno potuto contro l’occhio indiscreto della macchina fotografica.

I rumors su una loro presunta relazione girano in realtà fin dai tempi di Spider-Man: Homecoming, ma sia Zendaya che Holland hanno più volte negato la cosa, scherzandoci e ridendoci su in numerose occasioni. Per di più, tra il 2019 e il 2020 sembravano entrambi impegnati in una relazione, Tom Holland con Olivia Bolton, e Zendaya con la co-star di Euphoria Jacob Elordi, sebbene i primi pare avessero già rotto a inizio 2020, e i secondi non si vedevano insieme più o meno dallo stesso periodo. Ma ora, dopo tempo arriva il bacio.

Il popolo dei social è insorto scoppiando in un moto di felicità per celebrare la nuova coppia. Ora starà a Tom Holland e Zendaya confermare la loro relazione e chi sa, magari, deliziarci con altre stupende foto della loro relazione.