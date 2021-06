Calhanoglu svolgerà domani le visite mediche per diventare un calciatore dell’Inter. I dettagli del contratto: offerto un triennale

Hakan Calhanoglu indosserà presto la maglia dell’Inter. Il turco è in scadenza con il Milan, che era disposto ad arrivare a 4 milioni di ingaggio. Così il suo agente Gordon Stipic lo ha proposto a Marotta e Ausilio, anche perché il calciatore per motivi personali preferirebbe non lasciare Milano. Il trequartista 27enne, che ha già concluso la sua esperienza a Euro 2020 con la Turchia, è atteso proprio nel pomeriggio di oggi a Milano.

Domani, poi, sosterrà le visite mediche con il club nerazzurro. Calhanoglu dovrebbe firmare un contratto triennale a cinque milioni di euro netti più uno di bonus, soltanto uno (si fa per dire) in più rispetto all’offerta del Milan per il rinnovo. I nerazzurri hanno pensato di correre ai ripari vista la situazione d’emergenza per il problema di Eriksen. L’intento era dunque quello di rafforzarsi a centrocampo e il turco è il giocatore che Simone Inzaghi ha voluto fortemente. La trattativa ha subito un’accelerata proprio dopo il problema occorso a Eriksen.

Sull’altra sponda di Milano, quella neroazzurra, Calhanoglu potrebbe prendere la maglia numero 11 o la 21, visto che il “suo” 10 è già sulle spalle di Lautaro.