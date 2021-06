Al via la Power Hits estate. A partire da oggi 21 giugno parte la classifica realizzata da RTL 102.5 in collaborazione con EarOne. Il dato airplay e quello degli ascoltatori decreterà il tormentone dell’estate 2021

A partire da oggi lunedì 21 giugno, RTL 102.5 in collaborazione con EarOne stilerà la Power Hits estate. L’evento andrà in onda il 31 agosto all’Arena di Verona, per il quinto anno di fila, con l’obiettivo di premiare il tormentone di questa estate 2021. Sarà inoltre possibile seguire l’evento su Sky e TV8.

Si potrà seguire il Live anche su tutte le piattaforme RTL 102,5 anche quest’anno partner ufficiale della competizione più attesa dell’estate. Di settimana in settimana, grazie all’emittente radiofonica che mettere a disposizione degli ascoltatori la possibilità di votare sul proprio sito, verrà stilata una classifica.

La classifica Power Hits estate appunto. Ai voti degli ascoltatori si aggiungerà poi quello airplay fornito da EarOne. La somma delle votazioni decreterà la canzone regina di questa estate. Quest’anno la competizione è piena zeppa di possibili hit ben costruite in stile del perfetto tormentone. Per cui spetterà all’acuto ascoltatore il compito di individuare la vincitrice assoluta.

“Bentornata normalità! Accogliere il pubblico al nostro evento, questa è la nostra mission, per questo ci stiamo adoperando per realizzare un evento totalmente covid free per permettere al pubblico di tornare in Arena, condividendo la felicità e il senso di libertà che solo la musica dal vivo può darci”.

Si legge così nel comunicato che riporta le dichiarazioni di Lorenzo Suraci, Presidente di RTL 102.5. La radio partner della Power Hits estate avrà il compito di trasmettere la classifica in diretta nel corso del programma “The Flight”. Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola Di Benedetto seguiranno live l’andamento della classifica.