L’ex gieffina (vincitrice) Paola di Benedetto ed il cantante del duo Benji e Fede Federico Ross si sono lasciati. Dopo 3 anni di amore ( e di foto e copertine), i due hanno interrotto la loro relazione. La loro sembrava una delle storie “vip” più belle degli ultimi tempi. E invece, oggi la notizia shock, giunta qualche ora fa sul profilo social di Paola. “Tanti di voi hanno notato in questo periodo un distacco tra me e Federico“, ha scritto la Di Benedetto sul suo profilo Instagram. “In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino… Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione” ha proseguito fugando ogni possibilità di sospetti su tradimenti e mancanze di rispetto. “Continueremo sempre a sostenerci e rispettarci proprio come ci siamo sempre promessi“. Termina così il messaggio della modella.

Un vero peccato (e sospetto). Solo un mese fa Silvia Toffanin li aveva ospitati nello studio di Verissimo e i due avevano parlato di quanto fosse forte e resistente il loro rapporto. Ma ormai, si vociferava già da un po’ che i due avessero chiuso, lecito segnale l’assenza di foto insieme sui vari social. Anzi, proprio l’altro ieri la Di Benedetto aveva postato alcuni scatti che la ritraevano in compagnia di alcuni suoi amici, tra cui Stefano De Martino, durante una gita in barca. Si tratta davvero della semplice fine di un amore, o c’è qualcos’altro sotto questa rottura?