Il forte entusiasmo dei tifosi in seguito alla vittoria dell’ Italia agli Euro2020, ha impedito alla giornalista di Rai, Valentina Bisti, di continuare in diretta il suo reportage

Una scena curiosa e divertente è quella andata in onda ieri sera su Rai1 nel corso dell’edizione delle 20, condotta da Francesco Giorgino. A seguito della terza vittoria consecutiva dell’Italia agli Euro2020, questa volta contro il Galles. Immediatamente, la folla di tifosi e appassionati si è subito riversata nelle strade. Una delle vittime di questo febbrile entusiasmo, per sommi versi, è stata la giornalista Valentina Bisti in collegamento su Rai1.

Potrebbe interessarti:

La Biasti si era infatti recata a Piazza del Popolo, messa a punto per gli il periodo degli europei, con tanto di maxischermo dove poter seguire la partita in diretta, e stand con giochi e gadget a tema; in modo da poter dare testimoniare l’accanita tifoserie da post partita. Intorno a lei, ha fatto capolino nell’inquadratura una grande folla di tifosi che, una volta iniziato il servizio , ha subito dato inizio a un seguito di cori festosi, urla e gridi di esultanza. Tutta la confusione ha impedito a Valentina Basti di continuare il proprio reportage, venendo infine letteralmente risucchiata dalla folla. “Sono letteralmente circondata dai tifosi dell’Italia che hanno supportato la nostra nazionale“- queste sono state le uniche parole che la giornalista è riuscita a pronunciare. A nulla sono valsi i suoi tentativi di riportare la calma e l’ordine.

Il video della diretta è diventato immediatamente virale e sono molti coloro i quali hanno commentato con grande ironia l’accaduto, a partire dallo stesso Francesco Giorgino, il quale si è limitato a commentare con aria divertita l’episodio.: “Questo è quello che si chiama un’entusiasmo incontenibile. Vedremo se Valentina Bisti riuscirà a completare più tardi la sua corrispondenza“.