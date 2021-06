Con zero gol subiti l’Italia conferma l’imbattibilità difensiva anche contro il Galles. Gli azzurri certificano il primo posto nel girone

L’Italia di Mancini travolge il Gruppo A e batte anche il Galles per 1-0. Imbattibilità confermata e primo posto nel girone in tasca. Per i gallesi è secondo posto.

La partita

La prima frazione di gioco termina con l’Italia in vantaggio. Per gli azzurri è Pessina a siglare l’1-0 sugli sviluppi di uno schema perfetto da calcio di punizione battuto da Verratti. Il Galles, coriaceo ed attento per gran parte della ripresa, non riesce mai a pungere i padroni di casa che riescono a carburare e a creare gioco. Per l’Italia ottima la prova di Verratti nel primo tempo. Il centrocampista del PSG sembra essersi decisamente ripreso dall’infortunio e potrà dare una grande mano da qui in avanti in Europa.

La seconda metà di gara vede il Galles alzare il pressing ed aumentare l’intensità fisica per cercare di trovare il pareggio. Tale foga agonistica porta al cartellino rosso di Ampadu per un brutto piede a martello su Bernardeschi. L’espulsione del gallese condiziona la gara lasciando la squadra in dieci e consentendo all’Italia di sfruttare meglio gli spazi. Gli azzurri attaccano a spron battuto e Mancini approfitta del vantaggio per far rifiatare i suoi uomini migliori non riuscendo però più a trovare la chiave per aprire la serrata difesa del Galles.

Tabellino e marcatori

Marcatori: 39′ Pessina;

Ammoniti: 51′ Allen (atterramento); 79′ Gunter (eccesso di foga); 79′ Pessina (fallo di mano);

Espulsi: 55′ Ampadu (eccesso di foga).

Italia (4-3-3): Donnarumma (89′ Sirigu); Toloi, Bonucci (46′ Acerbi), Bastoni, Emerson Palmieri; Pessina (87′ Castrovilli), Jorginho (75′ Cristante), Verratti; Bernardeschi (75′ Raspadori), Belotti, Chiesa.

All.: Mancini.

Galles (3-4-3): Ward; Gunter, Rodon, Ampadu; Roberts, Allen (87′ Levitt), Morrel (60′ Moore), Williams (86′ Davies); Bale (86′ Brooks), Ramsey, James (74′ Wilson).

All.: Page.

Arbitro: Hategan (Romania).