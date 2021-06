Il comunicato della Federazione danese: “Decisione condivisa con Eriksen”. Il giocatore sarà ricontrollato tra un mese

“Dopo diversi esami si è deciso che Christian (Eriksen) dovrà avere un ICD (defibrillatore cardiaco) – si legge nel comunicato diffuso stamattina dalla federazione danese. Questo dispositivo è necessario dopo un attacco cardiaco causato da aritmia. Christian ha accettato la soluzione e il piano è stato inoltre confermato da specialisti nazionali e internazionali, che raccomandano tutti lo stesso trattamento. Incoraggiamo tutti a rispettare la privacy e la serenità di Christian e la sua famiglia”. Sarà dimesso domani e seguirà la Danimarca a distanza.

Il defibrillatore interverrà qualora Eriksen dovesse subire lo stesso problema e emetterà una scarica elettrica per riattivare subito il cuore, evitando così il rischio di arresto cardiaco in assenza di un defibrillatore manuale. Per quanto riguardo il futuro da calciatore, per ora resta un’incognita: sarà ricontrollato dagli specialisti tra un mese per verificare lo stato di salute.

Eriksen non sarebbe il primo calciatore a giocare con un impianto al cuore: è successo anche a Daley Blind e tuttora scende in campo sia con l’Olanda sia con l’Ajax. Ovviamente le norme sono diverse da Nazione a Nazione e il suo futuro calcistico dipende dai vari protocolli, che in Italia sono diversi da quelli dell’Olanda.

Update regarding Christian Eriksen.



Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 17, 2021