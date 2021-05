La Juventus è pronta a strappare Hakan Calhanoglu al Milan a parametro zero. Molto però dipenderà dal fattore Champions League

Mancano due giornate al termine della stagione, e al momento la Juventus sarebbe fuori dalle prime quattro, quindi in Europa League. Non entrare in Champions, per i bianconeri vorrebbe dire ridimensionamento, con poche possibilità di migliorare la squadra. Il punto debole dei bianconeri è il centrocampo, e il primo colpo estivo potrebbe essere proprio un trequartista dai piedi buoni, ovvero Calhanoglu.

Infatti, le trattative per il rinnovo tra il turco e il Milan al momento si sono arenate, e la Juventus potrebbe approfittarne, strappando il n.10 al Milan a parametro zero. I bianconeri sarebbero pronti ad offrire a Calhanoglu 5 milioni a stagione, ovvero quanto richiesto dall’entourage del turco ai rossoneri. Molto però, dipenderà proprio dal fattore Champions League.

Se infatti, il Milan dovesse arrivare tra le prime quattro e la Juventus no, il centrocampista potrebbe convincersi a rimanere in rossonero anche con un ingaggio intorno ai 4 milioni. Lo stesso discorso di Calhanoglu vale per Donnarumma. Il portiere non ha ancora rinnovato con i rossoneri, e tra le squadre pronte ad approfittarne c’è sempre la Juventus. Ma anche qui dipenderà tutto dalla Champions.