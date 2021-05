Il debutto attoriale di Camila Cabello sarà distribuito sulla piattaforma di Amazon Prime. La data ancora da definirsi per il remake di Cenerentola

È una delle fiabe più amate di sempre e nel corso degli anni tanti sono stati i remake per ridare voce alla bella Cenerentola. Nella prossima uscita di Cinderella, avremo come protagonista la cantante Camila Cabello, attrice per la prima volta. Dopo diverse trattative è Amazon ad aggiudicarsi l’uscita del film sulla sua piattaforma anche se ancora non è stata definita una data di uscita ufficiale.

La cantante, oggi compagna di Shawn Mendes, è stata scelta per interpretare la parte di Cenerentola nella pellicola targata Sony, che nel cast ha annoverati anche Pierce Brosnan (che è stato per quattro volte l’Agente 007 James Bond) e James Corden (famoso soprattutto per il suo Late Show in onda sulla CBS) . Camila Cabello, al suo primo ruolo da protagonista per il cinema , avrà il compito non facile di fornire una nuova e piacevole versione di un personaggio iconico, cui Lily James – da ultima – ha saputo dare vita. Come sia intenzionata a farlo o quando, non è stato detto. Ma fonti vicine alla produzione, per la quale Cabello ha curato anche parte della colonna sonora, assicurano che Cinderella potrebbe essere rilasciato online nel periodo estivo.