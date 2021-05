Nastro d’argento per la crew di Miss Marx che si aggiudica il premio tutto italiano. Non solo la regista ma anche i produttori, al costumista e alle musiche

Miss Marx di Susanna Nicchiarelli si aggiudica il premio Nastro d’Argento 2021 per aver lasciato un segno nel mondo dello spettacolo. Il premio, molto importante nella cinematografia italiana, è stato assegnato alla regista, ai produttori, al costumista e alle musiche. Un toto premio che ha messo d’accordo tutta la giuria composta dal Direttivo dei Giornalisti Cinematografici.

Presentato in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, Miss Marx racconta la storia di Eleanor (Romola Garai), la terza figlia di Karl Marx. Sopranominata Tussy, lottò per i diritti delle donne e dei bambini, accostandosi al socialismo e al femminismo, e amò lungamente e disperatamente Edward Aveling. Il film è attualmente disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming a pagamento.

“Mai come quest’anno, il nostro 75.mo, questo riconoscimento premia un’opera dal valore doppiamente speciale” – ha spiegato per il Direttivo Nazionale dei Giornalisti la Presidente Laura Delli Colli, che annuncerà le candidature 2021 in streaming il 26 Maggio. “Nel progetto e nelle intuizioni di Susanna Nicchiarelli la grande qualità tecnica nella realizzazione coincide con una visione che rende contemporanea, come la musica che accompagna la sua storia, la vicenda di una donna che trova il coraggio di liberarsi con lucida determinazione anche nel corpo dalla condanna alla subalternità. Un destino di molte donne che ancora oggi rende universale il messaggio del film“