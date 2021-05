Sorteggiato a Roma il tabellone degli Internazionali d’Italia. Cammino difficile per Djokovic, sfortunato Sinner che trova subito Nadal

Mentre il torneo di Madrid volge al termine, a Roma c’è grande attesa per gli Internazionali d’Italia, che partiranno domani. Intanto oggi è stato sorteggiato il tabellone del torneo, che vede al via quasi tutti i big ad eccezione di Federer, che giocherà solo Ginevra prima del Roland Garros. Ben nutrita naturalmente la presenza degli italiani. Le maggiori speranze per i tifosi azzurri sono riposte in Berrettini, che oggi gioca contro Ruud a Madrid, e in Sinner, sfortunato però nel sorteggio.

Infatti, l’altoatesino, esordirà contro Humbert, ma in caso di vittoria al 2° turno affronterà subito Nadal, che cerca riscatto dopo la sconfitta con Zverev in casa. Berrettini invece esordirà con Basilashvili, ma potrebbe incrociare Tsitsipas agli ottavi. Dopo aver saltato Madrid, torna Djokovic, vincitore cinque volte agli Internazionali d’Italia. Il serbo però ha un cammino piuttosto complicato. All’esordio potrebbe trovare Evans, che lo ha sconfitto a Montecarlo, ai quarti Tsitsipas, in semifinale uno tra Thiem e Rublev e in finale uno tra Nadal e Zverev.

Più semplice il cammino di Nadal, che però potrebbe incrociare Sinner al 2° turno e Ruud al 3°, e ai quarti potrebbe ritrovare Zverev. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Fognini esordirà contro Nishikori, Musetti contro Hurkacz e Sonego contro Monfils.