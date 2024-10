Campagna: sgombero di immobile confiscato alla criminalità, due famiglie allontanate

di Redazione ZON

Ieri, la Polizia Municipale di Campagna, sotto la guida del Comandante Alberto Giorgio, ha eseguito un’ordinanza sindacale di sgombero forzato riguardante un immobile comunale confiscato alla criminalità organizzata. L’edificio era occupato illegalmente da due nuclei familiari.

I dettagli dell’operazione a Campagna

I responsabili dell’occupazione abusiva, come riportato da SalernoToday, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del codice penale, ovvero mancata osservanza di un ordine dell’autorità. Durante l’operazione, sono stati coinvolti anche i servizi sociali per garantire la tutela dei minori presenti nell’immobile. Al termine dello sgombero, la struttura è stata posta sotto sequestro con l’apposizione dei sigilli.