Pellezzano, controlli intensificati sulla raccolta rifiuti: tre sanzioni

di Redazione ZON

A Pellezzano, nella mattinata di ieri, come reso noto sulla pagina facebook Associazione Nazionale Protezione Animali Ambiente Territoriale Salerno, è stata condotta un’intensa attività di controllo da parte del personale locale, che ha ispezionato diverse vie cittadine per verificare il corretto conferimento dei rifiuti.

Le strade coinvolte

Le strade coinvolte, tra cui via E. A. Mario, via San Nicola, via San Giovanni, via T. Farina, via Aldo Moro e via Girasole, hanno visto gli agenti impegnati nel monitoraggio della raccolta differenziata, in particolare quella del vetro, che era prevista per la giornata di lunedì.

Violazione delle norme sulla raccolta differenziata

Nonostante l’obbligo di conferire il vetro, sono stati rinvenuti rifiuti di ogni genere, fra cui plastica, carta, cartone, umido (misto in un solo sacco), alluminio, pacchetti di sigarette, giocattoli per bambini, persino un pacco di pasta e traversine per cani. Questo miscuglio di materiali, non separati correttamente, ha portato alla violazione delle norme sulla raccolta differenziata.

Le sanzioni

A seguito delle irregolarità riscontrate, sono state elevate tre sanzioni ai cittadini responsabili del conferimento scorretto dei rifiuti. Le autorità locali hanno colto l’occasione per ribadire l’importanza di seguire le regole della differenziata e di rispettare gli orari e le modalità previste per il conferimento dei rifiuti, per preservare la pulizia e il decoro del territorio.

L’amministrazione comunale invita la popolazione a un maggiore senso civico, ricordando che un corretto smaltimento dei rifiuti è essenziale non solo per mantenere le strade pulite, ma anche per garantire una gestione sostenibile dei materiali e ridurre l’impatto ambientale.