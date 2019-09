In Canada il governo appoggia i finanziamenti immobiliari dando una mano alle famiglie: paga il 10% del mutuo per comprare una casa nuova. In vigore dal 1° settembre

Il governo canadese a sostegno del mercato immobiliare: un aiuto per le famiglia. Il Canada appoggia così l’economia sociale.

Dal primo settembre è entrata in vigore una misura estremamente importante e molto attesa: il “First-time home buyer incentive”, abbreviato come Fthbi.

Un atto concreto che si fonda su giovani coppie che vogliano mettere su casa e in contemporanea una spinta al mercato immobiliare grazie all’aumento di transazioni previsto.

Il provvedimento, vigore il da pochi giorni, fa affidamento sulle nuove costruzioni, i canadesi potranno presentare le domande fino al 1° di novembre.

Il programma è pensato per aiutare concretamente i giovani a comprare casa con un mutuo senza per questo soccombere alle rate dello stesso.

L’amministrazione si accollerà con questa misura il 5% dei rimborsi dei mutui per case già esistenti e il 10% per le costruzioni nuove.

I fondi disponibili per supportare questo provvedimento sono pari a 1,25 miliardi di dollari canadesi in tre anni.

Motivo per cui non mancano, ovviamente, i detrattori di tale provvedimento, secondo i quali i fondi statali non dovrebbero essere usati per speculare sui mercati immobiliari.

