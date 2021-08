Formula 1, cancellato il GP del Giappone

Il pericolo di una nuova ondata di Covid ha portato il governo nipponico a cancellare il GP del Giappone. Scendono a 21 le gare in calendario

Il GP del Giappone anche questa stagione non farà parte del mondiale di Formula 1. Il governo nipponico ha deciso di cancellare la tappa dal calendario, visto il pericolo del Covid. Valutati i dati posto Olimpiadi di Tokyo, gli organizzatori hanno voluto prendere una decisione drastica. La gara si sarebbe dovuta svolgere il 10 ottobre a Suzuka. Si tratta del quinto evento cancellato dopo Cina, Canada, Singapore e Australia.

“A seguito delle discussioni in corso con il promotore e le autorità in Giappone, il governo giapponese ha preso la decisione di annullare la gara in questa stagione a causa delle complessità in corso della pandemia nel paese. La Formula 1 sta ora lavorando sui dettagli del calendario rivisto e annuncerà i dettagli finali nelle prossime settimane.

La Formula 1 ha dimostrato quest’anno e nel 2020 che possiamo adattarci e trovare soluzioni alle incertezze in corso ed è entusiasta del livello di interesse nei luoghi che ospiteranno gli eventi di Formula 1 quest’anno e oltre”. Liberty Media sta studiando le possibilità per aggiungere eventualmente una gara al calendario o semplicemente lasciarlo così.