Stanno iniziando i preparativi di uno dei festival cinematografici più importanti al mondo: il Festival di Cannes 21. É stata comunicata la prima pellicola che verrà presentata in concorso alla 74esima edizione

É stata annunciata quale sarà il film che inaugurerà il Festival di Cannes. La scelta della prima pellicola in concorso è ricaduta su Annette, sesta regia di Leos Carax (nonché primo lungometraggio in lingua inglese), che vede protagonisti il Premio Oscar Marion Cotillard, il candidato all’Oscar Adam Driver e il nominato al Golden Globe Simon Helberg.

Ambientato a Los Angeles, il film (qui il trailer ufficiale) racconta la storia di un comico di Henry, uno stand-up dall’umorismo tagliente ed Ann, una celebre cantante di fama internazionale. Agli occhi del mondo, la loro sembra una coppia idilliaca e perfetta; a l’arrivo della loro figlia, Annette, una misteriosa ragazzina con un destino eccezionale, cambierà le loro vite.

Con il suo nuovo musical, accompagnato dalle canzoni dei fratelli Ron e Russell Mael ( membri della rock band alternativa Sparks), il regista Carax torna al Festival di Cannes per la prima volta dopo ben nove anni dalla sua ultima pellicola Holy Motors, presentata all’edizione del 2012.

Come riporta il sito Amica.it; il Direttore del festival di Cannes 21, Thierry Frémaux, non ha mancato di esprimere il suo entusiasmo per questa selezione: “Non potevamo sognare film migliore per tornare al grande schermo. Il cinema di Carax è fatto di gesti potenti, di quelle misteriose alchimie che sono il segreto della modernità e dell’eternità del cinema“.

Gli elogi non sono venuti a mancare neppure dal Presidente del festival, Pierre Lescure, che ha dichiarato: Ogni film di Carax è un evento. E Annette mantiene tutte le sue promesse. È davvero un regalo per gli amanti del cinema, della musica e della cultura. Quello che tutti aspettavamo“.

L’uscita di Annette nelle sale sarà in contemporanea con la sua presentazione alla Croisette. Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma è altamente probabile che (come è avvenuto per le più importanti feste di premiazione del settore) si svolgerà in presenza, seppur con tutte le dovute precauzioni. Per ora, l’unica cosa ad essere sicura è la riconferma del regista america Spike Lee come Presidente di giuria, dopo l’annullamento del Festival di Cannes, lo scorso anno.