Una Vita, 19 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5

Una Vita, 19 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

La vita di Felipe è appesa ad un filo: poco prima di arrivare in tribunale verrà investito da un auto e poco dopo perderà i sensi. Ramon e Carmen assisteranno all’incidente e correranno subito in suo aiuto fermando un medico che si trovava lì per caso. Quando arriverà in ospedale, ancora privo di sensi, la situazione sarà subito poco rassicurante per il povero Alvarez-Hermoso. Ma chi ci sarà dietro questo tragico incidente?

Nel frattempo, Margherita Carchano proverà ancora a mettere zizzania tra Jose e Bellita. La donna, infatti, dopo essere scomparsa per giorni, accorrerà a casa dei Del Campo molto amareggiata nei confronti del marito, che uscito dalla prigione, ha subito trovato consolazione tra le braccia di una giovane attrice. In Bellita si insinuerà subito il dubbio che anche Jose potrebbe avvicinarsi alla sua giovane prima attrice. Pensiero questo che verrà fomentato dalle battutine pungenti della stessa Margherita.

La situazione precipiterà ulteriormente quando Jose tornerà a casa con una bellissima notizia: farà un provino con un produttore americano. La notizia, se renderà molto felice la giovane Cinta, farà precipitare Bellita in una profonda depressione. Della sua condizione, ingenuamente, Bellita si confiderà proprio con la signora Carchano, che tutto è fuorché sua sincera amica e confidente.