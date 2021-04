Il Borussia Dortmund sostiene l’Eca e rifiuta la Super Lega. Anche il Bayern appoggia la nuova riforma della Champions League

La Germania si schiera contro il progetto Super Lega. Il Ceo del Borussia Dortmund Watzke ha emesso una nota ufficiale dove appoggia la nuova riforma della Champions League: “I membri del comitato esecutivo dell’Eca hanno tenuto una conferenza virtuale ieri sera e hanno confermato che la decisione del comitato esecutivo di venerdì 16 aprile 2021 è ancora valida. I piani per istituire una Superlega sono stati respinti”.

“Entrambi i club tedeschi rappresentati nel consiglio di amministrazione dell’ECA, il Bayern e il Borussia Dortmund, hanno rappresentato un punto di vista congruente al 100% in tutte le discussioni“.

Il Bayern Monaco non ha rilasciato ancora una dichiarazione ufficiale, ma la posizione dei club di Bundesliga sembra abbastanza netta. La Super Lega in tal caso dovrebbe fare a meno di un club storico e potente sia dal punto di vista economico che sportivo, con tanti tifosi all’attivo. Potrebbero quindi non esserci rappresentanti tedesche e francesi nella nuova competizione, con le big spagnole, italiane e inglese a fare da padrone. Le trattative saranno molte nei prossimi mesi, così come le battagli legali. Per ora soltanto mille punti interrogativi.