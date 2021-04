Champions League, dal 2024 sarà no stop: gare anche a gennaio

- Consigliato per te -

La settimana prossima il Comitato Esecutivo presenterà il piano di modifiche che porterà ad una rivoluzione della Champions nel 2024

Come rendere il torneo internazionale per club più seguito e più prestigioso al mondo ancora più interessante? Ecco, il Comitato Esecutivo della Uefa è al lavoro da mesi e lunedì presenterà un piano di modifiche che rivoluzionerà la Champions League a partire dal 2024.

Uno dei punti che sarà al centro della nuova Champions è lo stop all’interruzione della sosta di gennaio. Allo stato attuale la Champions League tra metà dicembre e metà febbraio si ferma per la sosta invernale. Ma con la nascita del nuovo format a partire dal 2024 sarà inevitabile rimuovere questi due mesi senza partite europee.

Nella Champions League dopo il 2024 ci sarà infatti sia un aumento del numero delle partecipanti, da 32 a 36, sia delle gare della fase a gironi che ogni club disputerà dalle attuali 6 a 10. Di conseguenza gli incontri della fase a gironi passeranno dagli odierni 96 a 180, ben 84 in più. In aggiunta anche 16 incontri di andata e ritorno che decreteranno i nomi delle 8 squadre che andranno alla fase finale.

Inoltre le 36 partecipanti saranno inserite in un unico raggruppamento e non divise in gironi da 4 come accade adesso. Dopo che ognuna avrà disputato i suoi 10 incontri, 5 in casa e 5 fuori casa, si formerà una classifica finale con le prime 8 che potranno accedere direttamente agli ottavi di finale. Per designare le altre otto squadre ci saranno degli spareggi fra le formazioni piazzatesi dalla nona alla 16/a posizione