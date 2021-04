Dopo quattro anni d’amore, e un matrimonio più volte rimandato, è finita la liason tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: “Resteremo amici”

Attraverso un comunicato stampa congiunto, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono detti definitivamente addio: “Ci siamo resi conto di stare meglio come amici”, hanno scritto, “Continueremo a lavorare insieme e a sostenerci a vicenda nelle nostre attività e nei progetti condivisi. Auguriamo il meglio l’uno all’altra e ai reciproci figli. Per rispetto nei loro confronti, l’unico altro commento che possiamo fare è dire grazie a tutti coloro che hanno inviato parole gentili e di supporto”.

JLo e Alex Rodriguez, due figli per ciascuno avuti rispettivamente da Marc Anthony e dalla prima compagna di lui Cynthia, hanno cominciato a frequentarsi nel 2017 per poi rendere ufficiale la loro liason solo due anni dopo. Per tutti la coppia era in odore di fiori d’arancio almeno da quando lui, due estati fa, le fece una sontuosa proposta di matrimonio suggellata da un diamante di taglio smeraldo da venti carati che, a ben vedere, da qualche tempo era sparito dal dito della popstar di On the Floor.

Proprio questo particolare, aveva fatto spendere ai tabloid fiumi di inchiostro sulla crisi dilagante tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez; voci sempre più insistenti, che lei aveva provato con fatica a mettere a tacere ammettendo tuttavia che nel menage ci fosse “qualcosa da aggiustare”, che sono diventate certezza a Marzo di quest’anno quando – nel giro di poche settimane – i due hanno prima ufficializzato l’allontanamento salvo poi tornare sui propri passi per provare a salvare la loro relazione, che oggi lui omaggia su Instagram condividendo un video che ripercorre i momenti più belli trascorsi con JLo. Uno sforzo vano, che non è servito ad evitare la rottura definitiva.