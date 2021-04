La Campania passa in arancione mentre Puglia, Sardegna e Valle D’Aosta restano in zona rossa. Oggi il cambio di colore per le Regioni

Nel pomeriggio il Ministro Speranza firmerà le ordinanze per il cambio di colore delle Regioni. La Campania passerà in zona arancione mentre Puglia, Sardegna e Valle D’Aosta restano in zona rossa. I cambi saranno in vigore da lunedì. Secondo i dati del monitoraggio nazionale i contagi sono in calo e l’Indice Rt è sceso a 0,85. L’ncidenza è di 182 casi ogni 100mila abitanti.

Potrebbe interessarti:

Rimane esclusa la zona gialla, dal momento che le attuali norme la escludonom indipendentemente dai dati. Si può transitare solo in zona arancione, con divieto di spostamento tra comuni, bar e ristoranti chiusi. Attualmente, gran parte del paese è già in zona arancione e la speranza è di poter iniziare a tornare alla normalità dal prossimo mese. Cresce il pressing della politica per programmare le riaperture in sicurezza, nonostante le perplessità del Cts.

Dipenderà tutto dalla campagna vaccinale

Indipendentemente dall’andamento della curva però, le riaperture saranno possibili solo con il prosieguo della campagna vaccinale. Altrimenti saremo destinati a veder crescere nuovamente i contagi e a dover richiudere nuovamente, come già avvenuto numerose volte. Il passaggio da una zona all’altra è solo una misura transitoria. Intanto, questa sarà una settimana decisiva per la campagna vaccinale.Intanto il blocco del vaccino Johnson & Johnson crea ulteriori intoppi nel piano vaccinale.