Capaccio Paestum, 39enne arrestato per atti persecutori e rapina

di Redazione ZON

Il 9 febbraio, a Capaccio Paestum, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno proceduto all’arresto di un 39enne del luogo per “atti persecutori e rapina” in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, avrebbe fisicamente aggredito l’ex compagna, per poi sottrarle il cellulare e l’auto utilizzata per allontanarsi.