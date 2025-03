Capaccio Paestum, arrestato per detenzione illegale di arma clandestina

di Redazione ZON

In data 11 marzo, a Capaccio Paestum, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Agropoli hanno proceduto all’arresto di un uomo per “detenzione illegale di arma clandestina”, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola a salve cal. 6.35, artigianalmente modificata e pronta all’uso, nonché munizionamento di vario calibro.