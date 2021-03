Caparezza torna sulla scena con un annuncio a sorpresa: il suo nuovo album dal titolo “Exuvia” sarà disponibile dal 7 maggio

La notizia che tutti i fan aspettavano è finalmente realtà: Caparezza ha annunciato il suo nuovo album. Michele Salvemini (vero nome dell’artista) ha comunicato la notizia ai suoi followers di Instagram mediante alcune storie abbastanza criptiche. Ieri, in tarda serata, ha dato appuntamento ai suoi a mezzanotte sul suo profilo per un importante annuncio “Una storia che farà la storia”.

La sorpresa non si è fatta attendere e Caparezza ha annunciato in questo modo il suo prossimo album in uscita il 7 maggio dal titolo “Exuvia“. La notizia, accompagnata da un singolo dallo stesso titolo già disponibile su tutti gli store digitali, ha davvero scaldato il cuore dei fan, che aspettavano un ritorno in grande stile dell’artista dopo 4 anni da Prisoner 709.

“L’Exuvia è ciò rimane del corpo di alcuni insetti dopo aver sviluppato un cambiamento formale – racconta Caparezza. Un calco perfetto, talmente preciso nei dettagli da sembrare una scultura. Una specie di custodia trasparente che un tempo ospitava la vita e che ora se ne sta lì, immobile. Simulacro di una fase ormai superata. Sulla copertina c’è un simbolo che rappresenta il passaggio da una condizione attuale (cerchio grande) a una futura (cerchio piccolo) attraverso una serie di spirali (simbolo di morte e rinascita in gran parte delle culture). La mia Exuvia è dunque un rito di passaggio in 14 brani. Il percorso di un fuggiasco che evade dalla prigionia dei tempi andati per lasciarsi inghiottire dalla selva e far perdere le proprie tracce. Ho speso davvero tutte le mie energie per poter uscire dalla mia Exuvia, ma di questo parlerò a tempo debito” – ha poi scritto l’artista sul suo profilo Instagram.