Caratteristiche per piazzare scommesse sportive sugli eSports

Vale la pena scommettere sugli eSports? Non appena gli scommettitori hanno avuto la possibilità di scommettere sugli sport virtuali, hanno iniziato a utilizzarla.

Molti, nel formulare scommesse sportive, non hanno approfondito affatto le peculiarità della disciplina, perdendo così denaro. Ma per piazzare la scommessa giusta è necessaria almeno una piccola conoscenza dei giochi per computer.

Brevi informazioni sullo sviluppo di una nuova disciplina

Per molto tempo, nessuno ha reso popolare il cybersport, quindi l’interesse per questa disciplina non è stato osservato. Le prime competizioni hanno iniziato a svolgersi nel 1972.

Ma nessuno lo prese sul serio. Ciò è dovuto in gran parte alla scarsa qualità dei videogiochi e allo scarso sviluppo di Internet. All’epoca, pochi credevano che gli eSport potessero essere presi sul serio.

E anche quando cominciarono a comparire giochi più moderni e le competizioni di cybersport andarono oltre le solite Olimpiadi con regole poco chiare, gli allibratori non presero in considerazione l’idea di includere questi eventi nel loro business.

Tutto è cambiato quando i cybersport sono passati da semplice intrattenimento a un business multimilionario con regole chiare.

È stato allora che gli allibratori hanno capito di avere l’obbligo di riconoscere questa disciplina e di permettere ai loro clienti di fare scommesse.

Caratteristiche degli eSports

Una delle cose più significative per chi fa scommesse sportive sugli eSport è che hanno direzioni diverse:

MOBA. Una varietà di giochi in cui una squadra distrugge l’altra con l’aiuto di personaggi dotati di abilità e caratteristiche specifiche.

FPS. Si tratta di giochi attivi in cui i partecipanti devono dimostrare le loro abilità tattiche e la loro velocità.

Strategia. I giocatori devono dimostrare la loro abilità nelle costruzioni, nell’economia e nell’esercito.

Simulatori. Sebbene siano meno popolari di tutti i precedenti, hanno comunque un loro pubblico. In questo caso, i giocatori devono dimostrare le loro abilità nella gestione di un processo, di una macchina o di un veicolo.

Caratteristiche degli sport virtuali rispetto a quelli reali, nel contesto delle scommesse

Conoscendo le basi delle scommesse classiche, un giocatore non dovrebbe incontrare alcuna difficoltà nel piazzare scommesse sportive sugli eSports.

La chiave del successo è scommettere su eventi e discipline che si conoscono bene. Tuttavia, sono presenti delle caratteristiche distintive che non devono essere ignorate:

Modifiche frequenti. Negli sport classici, tutte le regole sono state approvate molto tempo fa e cambiano molto raramente. Anche se ci sono dei cambiamenti, ci vuole molto tempo, grazie al quale gli scommettitori hanno il tempo di aggiustare le loro previsioni o affinare la loro strategia. Negli eSport, tutto è più dinamico. Personaggi, carte e condizioni di gioco possono cambiare frequentemente, il che, ovviamente, complica il processo di previsione.

Informazioni limitate. Si sa molto sulle discipline sportive classiche. Diverse testate pubblicano regolarmente articoli di attualità, pubblicano annunci di competizioni imminenti e ne predicono gli esiti.

Preparazione dei partecipanti. Negli sport classici, i tifosi e gli scommettitori possono monitorare il livello di preparazione degli atleti e tenere traccia delle loro quote. Negli sport virtuali è un po’ più complicato. I giocatori possono allenarsi tutta la notte, il che è negativo per il loro benessere, o viceversa, fare lunghi fine settimana, il che porta a una perdita di forma. Seguire come la squadra si sta preparando per la competizione virtuale è quasi impossibile. È anche impossibile conoscere l’umore della squadra.

Cambiare le formazioni. In uno sport classico, i giocatori firmano contratti rigidi e gli scommettitori conoscono in anticipo i nomi dei loro sostituti. Anche negli eSport esistono regole simili, ma non c’è un quadro così rigido. Pertanto, un membro della squadra può lasciare la squadra all’improvviso.

Gli scommettitori dovrebbero tenere conto di tutto questo quando piazzano scommesse sportive sugli eSport.