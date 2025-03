Scopri 6 cose relative ai casinò che non potevi neanche immaginare

di Redazione ZON

Chi gioca ai casino sa quanto possa essere coinvolgente l’adrenalina durante l’attesa del responso se si è vinto o meno.

Giocare è un momento di pausa nella quotidianità: permette di staccare e divertirsi, per poi ritornare alla propria routine. Oggi il panorama online propone una vasta scelta fra i casino AAMS con licenza italiana e i migliori siti casinò non AAMS di origine internazionale, ma fruibili anche dal pubblico italiano.

Il gioco d’azzardo ha delle origini antichissime in Italia, tanto che nella Venezia dei tempi era uno dei momenti di intrattenimento per la nobiltà. Ci sono sei cose che probabilmente non potevi neanche immaginare sul gioco d’azzardi e che ora andiamo a scoprire insieme.

#1 – Per quale motivo i casinò prendono ispirazione da Venezia.

Chi è stato a Las Vegas lo sa benissimo: il Venetian È un casinò che si ispira, con le sue architetture, alla bella città Veneta. Potrebbe sorgere spontanea la domanda per quale motivo sia proprio Venezia la fonte di ispirazione.

La risposta è nella storia. Nel 1638 Venezia aprì il Ridotto di San Moisè, che viene definito il primo casinò in assoluto della storia. Questo luogo era frequentato dai nobili e dagli avventurieri. I casinò moderni però traggono ispirazione da un altro modello: il casinò di Venezia che fu inaugurato negli anni Trenta del XX secolo.

Con la sua eleganza che richiama al Liberty, questo casino ha influenzato l’architettura e l’estetica di molti Casinò del mondo.

# 2 – Perché si può fumare nei casino?

In Italia come in molti altri paesi fumare nei luoghi pubblici è vietato. In alcuni Casinò, per esempio quelli nel Nevada, si può ancora fumare. Il motivo della scelta è semplice: i legislatori pensano che vietare il fumo a chi stia giocando possa sviare dal gioco, andando a incidere sui profitti del casinò e, conseguentemente, sulle entrate fiscali dello Stato. Questa scelta ha il contro della medaglia.

Infatti, i casinò in Nevada sono dei luoghi con un’alta possibilità di malattie legate al fumo passivo. Sono ambienti non sempre salubri per chi vi ci lavora.

# 3 Il paese con il maggior numero di casinò

Dalle informazioni storiche i casinò siano nati in Italia, ma attualmente il paese con il maggior numero di casinò fisici al mondo sono gli Stati Uniti. Vi sono ben 460 strutture di cui solo 120 a Las Vegas.

Nonostante questa capillare presenza, hanno tutti insieme lo stesso guadagno che invece fanno i 38 casinò di Macao in Cina, che è la città numero uno al mondo per quello che è il gambling tourism.

Il legame tra la città di Las Vegas e Macao è comunque molto forte perché il Venice di Macao, che poi è il casinò più grosso al mondo, è gemellato con il Venice di Las Vegas e, come si può pensare, entrambi condividono l’estetica architettonica ispirata a Venezia.

# 4 Il record europeo degli Italiani

Nell’Unione Europea, l’Italia ha un primato, ovvero è il paese con il maggior numero di slot machine. Pare ce ne siano una per ogni 143 abitanti. Il fatto che ci sia una capillare presenza è perché vengono usate, tanto che nel 2016 il gioco d’azzardo in Italia ha fatto una cifra di 96 miliardi di euro, di cui 10 sono finiti come tasse nelle casse dello Stato.

L’Italia è anche al quarto posto a livello mondiale per perdite nel gioco d’azzardo. i giocatori perdono circa i 19 miliardi di dollari all’anno. Sono sul podio ai primi tre posti gli Stati Uniti, la Cina è il Giappone.

# 5 – La nascita delle slot machine intelligenti

Nell’immaginario comune la slot machine si attiva con la leva: questa in realtà è una visione vintage. Le slot machine moderne sono veloci, intuitive e intelligenti. Sono spesso collegate a dei server di rete, che raccolgono dati di preferenze, velocità di gioco e abitudini puntata. Presi questi dati i loro sofisticati algoritmi seguono lo stile di gioco di ogni giocatore.

Questo permette di offrire delle piccole vincite frequenti, invece di dare dei primi più grossi, ma rari. Questa tecnica, che viene chiamata dal punto di vista marketing Near Miss, implica un incentivare il giocatore a continuare a giocare.

# 6 – La storia americana e il gioco d’azzardo

La storia è strettamente legata al gioco d’azzardo. Infatti durante la Guerra di Secessione i soldati si divertivano nel tempo libero giocando a carte e a dadi. Una delle curiosità della storia è che i soldati del Nord e del Sud, rivali sul campo, in realtà si incontravano in zone neutrali per giocare insieme e dimenticavano, in quel frangente, di essere nemici.