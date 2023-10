Catania, volo Ryanair non decolla

di Gaudieri Brunella

E’ successo all’aeroporto di Catania dove un volo Ryanair non è più decollato ed ha interrotto la procedura a causa di un guasto tecnico.

Sono state attivate pertanto le procedure di emergenza, ma fortunatamente non è stato necessario intervenire. Diversi voli, per un totale di 5 provenienti da Istambul, Milano, Varsavia, Parigi e Vienna sono stati dirottati sugli aeroporti di Palermo e Lamezia Terme per poter gestire l’emergenza.

Tutto è avvenuto nella mattinata di ieri, quando un boeing 737 ha iniziato le manovre per la partenza alle 8:20 del mattino, ma il comandante è stato costretto a frenare per un’avaria. Da quel momento in poi il volo si è fermato in pista di atterraggio per essere rimorchiato in un secondo momento dai mezzi dello scalo che lo hanno trainato in un parcheggio. Gli oltre 100 passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo ed in un secondo momento sono stati imbarcati su un altro volo Ryanair alle 11.40.

Il volo in partenza dall’aeroporto di Fontanarossa era diretto a Bologna ed i disagi causati si ricordano la sfortunata vicenda che ha visto sempre vittima l’aeroporto di Catania. Si tratta dell’incendio verificatosi nei primi mesi dell’estate. In quell’occasione dal 16 luglio in poi giorno dell’incendio, l’aeroporto è rimasto chiuso completamente fino all’inizio di agosto per gravi danni al terminal principale.

La causa dell’incendio sembra sia imputabile ad un malfunzionamento di un cavo della stampante, e quindi di natura accidentale più che di natura dolosa come ipotizzato in una prima fase.