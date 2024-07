Cava, codice rosso: arrestato per evasione dai domiciliari

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nel pomeriggio del 22 luglio 2024, personale del Commissariato di P.S., traeva in arresto un cittadino cavese colpevole di reato di evasione dalla Misura Cautelare degli Arresti Domiciliari a cui era sottoposto.

La predetta misura cautelare era scaturita nell’ambito di un procedimento penale trattato con la procedura d’urgenza cd. “Codice Rosso” nei confronti dell’ex compagna. In particolare, lo scorso 1 luglio, dopo una breve attività investigativa, il soggetto veniva sottoposta a perquisizione domiciliare che sortiva esito positivo in quanto rinvenuto un fucile calibro 12, tre cartucce cal. 12, una pistola scacciacani e 12 cartucce cal. 7, 65 e per tali motivi tratto in arresto.