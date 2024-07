Partita l’attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti a Pellezzano

Dai controlli effettuati già nella giornata odierna in tutto il territorio Comunale, sono emerse alcune anomalie sia durante le attività di controllo riguardanti le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, sia sulla corretta conduzione di cani all’interno di ville e strade comunali.Le nostre verifiche non sono finalizzate solo alla redazione di verbali per chi non rispetta le regole, ma servono a sensibilizzare, sempre di più, cittadini e aziende, ad un corretto conferimento dei rifiuti.

Grazie all’Amministrazione del Comune di Pellezzano che ha stipulato la convenzione con la nostra associazione AISA Guardie EcoZoofile Salerno per tutelare e preservare l’ambiente e il decoro urbano della Città.