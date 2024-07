Pellezzano, protocollo di intesa con l’associazione AISA per la sa tutela ambientale

di Redazione ZON

Un Protocollo di Intesa finalizzato a salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini con un’azione di vigilanza tesa a valorizzare e difendere l’ambiente in generale. E’ quello stipulato, mediante apposita delibera di Giunta Comunale, tra il Comune di Pellezzano e l’associazione A.I.S.A. (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale O.D.V), Sezione Provinciale di Salerno, con sede in via Vittorio Venero a Cava de’ Tirreni, rappresentata da Vincenzo Senatore. A tal proposito, l’Esecutivo guidato dal Sindaco Francesco Morra, ha approvato non solo lo schema di convenzione, ma anche l’istituzione delle figure di “Agenti accertatori volontari per attività di tutela e salvaguardia ambientale nel territorio del Comune di Pellezzano”.

“Tra i principali obiettivi da conseguire nella nostra agenda di governo – ha dichiarato il Sindaco Morra – figura quello di tutelare l’ambiente, implementando il servizio di vigilanza e attuando un controllo più capillare su alcuni aspetti della convivenza civile dei cittadini, quali il rispetto dell’ambiente, l’osservanza dei regolamenti comunali di pulizia urbana ed ambientale, il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, nonché il rispetto della cosa pubblica”.

Gli ispettori ambientali, nello specifico si occuperanno di: controllo raccolta differenziata; sversamento di rifiuti in generale; verifica sul benessere animale e sulle deiezioni canine, monitoraggio dei parchi pubblici e delle aree verdi; controllo del decoro urbano ed ambientale garantendo un monitoraggio completo del territorio in termini di tutela dei cittadini e degli animali.

“Ringrazio – ha poi aggiunto il Primo Cittadino – il Vicesindaco con delega all’Ambiente Michele Murino, il dottor Michele Grimaldi e il Comandante della Polizia Municipale Carmine Somma, che si sono impegnati in prima persona per la stipula della Convenzione, facendosi promotori dello sviluppo della sensibilità collettiva nei confronti del patrimonio ambientale. Scopo di questo Protocollo d’Intesa è anche quello di reprimere fenomeni di malcostume e atteggiamenti illeciti, poiché essi impattano negativamente sull’economia e sulla qualità del servizio offerto ai cittadini. Allo stesso modo si intendono promuovere comportamenti civili in grado di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale e di utilizzo delle aree verdi tutelando anche gli animali”.

Le attività inizieranno in via sperimentale da oggi, 15 luglio 2024 e si concluderanno alla fine dell’anno in corso, il 31 dicembre prossimo