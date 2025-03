Cava de’ Tirreni, le radici per il futuro: con “Adotta l’alberello” già piantati 100 abeti

di Redazione ZON

Cava dei Tirreni, 31 marzo 2025 – Ogni albero piantato è un respiro in più per la comunità.

Questo il messaggio che accompagna dal mese di dicembre l’iniziativa Adotta l’Alberello, promossa da Cava Energia.

Partita nel periodo natalizio, l’iniziativa ha già permesso la piantumazione di oltre 100 abeti in diverse aree verdi del territorio, contribuendo alla creazione di un ambiente più sostenibile.

I primi 25 abeti sono stati messi a dimora nel mese di febbraio con il coinvolgimento attivo degli studenti della S.I.S. School of International Studies e della comunità di San Vito, sensibilizzando le nuove generazioni alla tutela dell’ambiente.

Un’azione concreta per il ripristino del verde pubblico e la salvaguardia del patrimonio naturale.

Nel corso dello stesso mese, il progetto ha proseguito il suo cammino grazie al supporto di due associazioni locali, Alema e le Onlus Il germoglio e Dopo di Noi, che hanno contribuito alla piantumazione di ulteriori alberelli nella splendida località di San Liberatore.

L’iniziativa non si è mai fermata: all’orizzonte nuove piantumazioni. Adotta l’Alberello è pronto per il suo ultimo grande traguardo.

Quegli abeti adottati dai cittadini cavesi durante il periodo natalizio, ora troveranno una casa nel cuore verde della città.

La chiusura del progetto al Parco Naturale Diecimare

Mercoledì 2 aprile alle ore 10 il progetto si concluderà nel Parco Naturale Diecimare, sotto il coordinamento dell’amministrazione comunale.

L’evento è aperto a tutti: chiunque potrà piantare un alberello e contribuire alla crescita di un futuro più verde. Sarà una mattinata all’aria aperta, all’insegna della natura, della comunità e della sostenibilità. Non serve esperienza, ma solo entusiasmo e voglia di fare la differenza.

«Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso una maggiore attenzione all’ambiente e alla sostenibilità del nostro territorio. Il coinvolgimento di studenti, associazioni e aziende locali dimostra come la collaborazione possa generare un impatto positivo per la comunità»

Cava Energia sottolinea l’importanza di questo progetto nell’ambito di un più ampio programma di salvaguardia ambientale, finalizzato a contrastare gli effetti della deforestazione e a sensibilizzare i cittadini sull’uso consapevole delle risorse naturali.

Solo nel 2023, infatti, migliaia di ettari di boschi sono stati distrutti in tutta Italia, con il 70% degli incendi causati da dolo o negligenza umana.

Un ringraziamento speciale ai bambini che, con le mani sporche di terra e i cuori pieni di entusiasmo, hanno piantato gli abeti, dimostrando il vero significato di senso civico e rispetto per l’ambiente. Grazie a loro, oggi abbiamo fatto un passo in più verso un futuro più verde e sostenibile. Ogni albero piantato è un respiro in più per la nostra comunità.

La cittadinanza è invitata a segnalare nuove aree dove gli alberelli potrebbero essere piantati. Per aggiornamenti e informazioni sulle prossime iniziative, seguite i canali ufficiali del progetto.