Cava, paura nel parco: 21enne ferito alla nuca con grosse forbici

di Antonio Jr. Orrico

Un atto davvero inspiegabile. Nella notte tra lunedì e martedì scorsi, secondo quanto riportato dal quotidiano “La Città“, tra i viali di Parco Schwerte, a Cava de’ Tirreni, vi è stato un episodio di violenza davvero feroce. Un 50enne senza fissa dimora, il quale vive nei pressi della zona, presente nel parco a tarda notte, infatti, ha aggredito in modo feroce un giovane di 21 anni, il quale stava passeggiando nel parco.

Il 21enne di Cava stava rincasando insieme ad un paio di suoi amici. Improvvisamente, il 50enne si è avvicinato e lo ha ferito alla nuca con delle grosse forbici. Gli amici sono accorsi in aiuto del giovane che si trovava in pericolo. In quell’occasione il senzatetto ha iniziato a minacciare anche gli altri e, sempre con le forbici in mano, gli intimava di non avvicinarsi se non volevano essere colpiti.

Gli amici hanno prontamente trasportato il ragazzo al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Incoronata dell’Olmo. Lì i medici hanno refertato il giovane per una ferita da taglio al collo, guaribile in cinque giorni.