Pellezzano, il sindaco saluta il luogotenente Giuseppe Vucci

di Antonio Jr. Orrico

Un saluto molto accorato. Dopo ben 21 anni di onorato servizio all’interno della stazione dei Carabinieri di Pellezzano, il luogotenente Giuseppe Vucci si trasferisce ufficialmente. Vucci, infatti, è stato scelto per un incarico molto importante alla Stazione dei Carabinieri di Marina di Massa, in Toscana, nei pressi della ben più nota località di Forte dei Marmi. Per l’occasione, il sindaco Francesco Morra ha colto la palla al balzo per salutarlo, tramite un post su Facebook, e augurargli buona fortuna.

“Dopo 21 anni di onorato servizio prestato presso la Stazione dei Carabinieri di Pellezzano ci lascia il Luogotenente Giuseppe Vucci per un’incarico prestigioso quale Comandante della rinomata Stazione Carabinieri di Marina di Massa che confina con la nota località di Forte dei Marmi. Sento il dovere di ringraziare, a nome mio personale, dell’intera Amministrazione Comunale e di tutta la Cittadinanza di Pellezzano il Luogotenente Vucci per la sua ultraventennale attività al servizio della nostra Comunità, svolta sempre con grande professionalità ed abnegazione a tutela della sicurezza cittadina.” ha scritto, tramite un post sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Pellezzano.

Morra ha poi concluso: “Al Luogotenente Vucci auguriamo i migliori successi per questo nuovo prestigioso incarico che si appresta a svolgere, certi che un pezzo del suo cuore rimarrà qui a Pellezzano.“